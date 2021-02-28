«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»
«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии — 1:1. «Сороки» остались в таблице на 17-м месте, в четырех очках от зоны вылета. «Вулверхэмптон» остался 12-м.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
26-й тур
«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» — 1:1 (0:0)
Голы: Ласкеллес, 52 (1:0). Невеш, 73 (1:1).
«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Крафт (Ритчи, 72), Ласкеллес, Льюис, Шелви, Хэйден, Альмирон (Фрэйзер, 46), Уиллок, Сен-Максимен (Мерфи, 63), Жоэлинтон.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Хонни Кастро (Аит Нури, 90+4), Коади, Семеду (Хувер, 85), Саисс, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Силва, 82), Траоре, Педру Нету.
Предупреждения: Хэйден, 19. Кларк, 43.
Судья: Дин.
27 февраля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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