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«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»

00:56
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«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии — 1:1. «Сороки» остались в таблице на 17-м месте, в четырех очках от зоны вылета. «Вулверхэмптон» остался 12-м.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

26-й тур

«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» — 1:1 (0:0)

Голы: Ласкеллес, 52 (1:0). Невеш, 73 (1:1).

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Крафт (Ритчи, 72), Ласкеллес, Льюис, Шелви, Хэйден, Альмирон (Фрэйзер, 46), Уиллок, Сен-Максимен (Мерфи, 63), Жоэлинтон.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Хонни Кастро (Аит Нури, 90+4), Коади, Семеду (Хувер, 85), Саисс, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Силва, 82), Траоре, Педру Нету.

Предупреждения: Хэйден, 19. Кларк, 43.

Судья: Дин.

27 февраля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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