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«Лестер» намерен продлить контракт с Барнсом. Им интересовались «Ливерпуль» и «МЮ»

05:48
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Полузащитник «Лестера» Харви Барнс может продлить контракт с клубом, сообщает Mirror.

По сведениям источника, «лисы» ведут активные переговоры с 23-летним англичанином, контракт которого заканчивается в июне 2024 года. Сообщалось, что на него претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Барнс провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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