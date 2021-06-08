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Нуну может возглавить «Кристал Пэлас»

16:53
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«Кристал Пэлас» продолжает поиски нового главного тренера. Лондонский клуб вслед за «Эвертоном» начал переговоры с Нуну Эшпириту Санту, ранее возглавлявшего «Вулверхэмптон», сообщает The Telegraph.

47-летнему специалисту был предложен контракт на три года.

Три клуба из Катара и Саудовской Аравии проявили интерес к Нуну, однако сам португалец хотел бы продолжить работать в английской премьер-лиге.

«Кристал Пэлас» завершил сезон АПЛ на 14-м месте в турнирной таблице.

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