Нуну может возглавить «Кристал Пэлас»
16:53
«Кристал Пэлас» продолжает поиски нового главного тренера. Лондонский клуб вслед за «Эвертоном» начал переговоры с Нуну Эшпириту Санту, ранее возглавлявшего «Вулверхэмптон», сообщает The Telegraph.
47-летнему специалисту был предложен контракт на три года.
Три клуба из Катара и Саудовской Аравии проявили интерес к Нуну, однако сам португалец хотел бы продолжить работать в английской премьер-лиге.
«Кристал Пэлас» завершил сезон АПЛ на 14-м месте в турнирной таблице.
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