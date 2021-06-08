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Футбольную ассоциацию Англии впервые в истории возглавит женщина

10:31
Дебби Хьюитт.
Дебби Хьюитт.

Дебби Хьюитт станет председателем Футбольной ассоциации Англии с января 2022 года, сообщает пресс-служба FA. Таким образом, она будет первой женщиной во главе организации.

«Я рада, что меня избрали на должность председателя Футбольной ассоциации Англии. Это важный момент для английского футбола, у всех заинтересованных сторон есть четкая цель обеспечить долгосрочное благополучие игры на всех уровнях», — сказала Хьюитт.

Семь членов FA единогласно выбрали 57-ленюю Хьюитт на этот пост. После утверждения кандидатуры советом организации она сменит временного председателя FA Питера Маккормика.

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