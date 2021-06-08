«Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Погба по новому контракту

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником Полем Погба, который следующим летом может стать свободным агентом, информирует ESPN.

В клубе сохраняют надежду на то, что француз останется в «Юнайтед», несмотря на слова его агента Мино Райолы о том, что хавбек не станет продлевать действующее соглашение.

«Манчестер Юнайтед» опасается, что Погба может затянуть переговоры, чтобы получить крупные предложения от других клубов. «МЮ» не хочет терять француза бесплатно.

В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 26 матчей в АПЛ, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.