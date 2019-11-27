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Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Арсенал» вместо Эмери

27 ноября 2019, 23:15
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Новым главным тренером лондонского «Арсенала» может стать Нуну Эшпириту Санту, сообщает ВВС. Сейчас он возглавляет «Вулверхэмптон». С «канонирами» работает Унаи Эмери.

Сообщается, что Эмери находится под угрозой отставки из-за неудовлетворительных результатов команды. «Арсенал» выиграл только четыре из 13 матчей премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Источник указывает, что если Эмери будет уволен, а португальцу разрешат провести переговоры, Эшпириту Санту станет основным кандидатом на работу с «Арсеналом».

«Вулверхэмптон» занимает пятое место в чемпионате Англии — 19 очков в 13 матчах. У «Арсенала» 18 очков и восьмое место.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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