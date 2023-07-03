Тонали — о переходе в «Ньюкасл»: «Хочу поблагодарить клуб за огромную возможность»

Новичок «Ньюкасла» Сандро Тонали поделился эмоциями после перехода в состав «сорок».

«Прежде всего я хочу поблагодарить «Ньюкасл», потому что они дают мне огромную возможность в карьере.

Я хочу отплатить за доверие на поле, выкладываясь по полной, как всегда. Я очень рад играть на «Сент-Джеймс Парк», мне не терпится почувствовать тепло болельщиков», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Хавбек выступал в составе россонери с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.