«Ньюкасл» объявил о переходе Тонали

«Ньюкасл» объявил о подписании контракта с полузащитником «Милана» Сандро Тонали. Соглашение с 23-летним итальянцем рассчитано до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Милан» получит за игрока 70 миллионов евро и бонусы.

Хавбек выступал в составе «россонери» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.