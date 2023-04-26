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Сегодня, 23:36

«Брайтон» проиграл «Ноттингему» в матче АПЛ

Мария Гусева
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«Ноттингем Форест» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 3:1.

Счет открыл полузащитник гостей Факундо Буонанотте на 38-й минуте встречи. На 45+3-й минуте хавбек «Брайтона» Паскаль Гросс забил гол в свои ворота. На 69-й минуте отличился полузащитник «Ноттингема» Данило, а на 90+1-й минуте хавбек Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти.

«Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Брайтон» располагается на 8-й строчке — 49 очков.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
26 апр, 21:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
3:1
Брайтон

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ноттингем Форест
0
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«Челси» проиграл «Брентфорду» в матче АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 32 23 6 3 77-34 75
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6
 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
7
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
8
 Брайтон 30 14 7 9 55-40 49
9
 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10
 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
12
 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29-44 37
13
 Кр. Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
14
 Вест Хэм 32 9 7 16 34-43 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Нот. Форест 33 7 9 17 29-60 30
17
 Лидс 33 7 9 17 42-63 30
18
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
19
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
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25.04 21:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 0
25.04 21:45
Астон Вилла – Фулхэм
 1 : 0
25.04 22:00
Лидс – Лестер
 1 : 1
26.04 21:30
Нот. Форест – Брайтон
 3 : 1
26.04 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
 1 : 2
26.04 21:45
Челси – Брентфорд
 0 : 2
26.04 22:00
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
27.04 21:45
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
27.04 21:45
Саутгемптон – Борнмут
 - : -
27.04 22:15
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 31 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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