«Брайтон» проиграл «Ноттингему» в матче АПЛ
«Ноттингем Форест» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 3:1.
Счет открыл полузащитник гостей Факундо Буонанотте на 38-й минуте встречи. На 45+3-й минуте хавбек «Брайтона» Паскаль Гросс забил гол в свои ворота. На 69-й минуте отличился полузащитник «Ноттингема» Данило, а на 90+1-й минуте хавбек Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти.
«Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Брайтон» располагается на 8-й строчке — 49 очков.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|32
|23
|6
|3
|77-34
|75
|
2
|Ман. Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|
3
|Ньюкасл
|31
|16
|11
|4
|54-25
|59
|
4
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
5
|Астон Вилла
|33
|16
|6
|11
|46-41
|54
|
6
|Ливерпуль
|32
|15
|8
|9
|61-39
|53
|
7
|Тоттенхэм
|32
|16
|5
|11
|58-51
|53
|
8
|Брайтон
|30
|14
|7
|9
|55-40
|49
|
9
|Брентфорд
|33
|11
|14
|8
|50-43
|47
|
10
|Фулхэм
|32
|13
|6
|13
|44-43
|45
|
11
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|
12
|Вулверхэмптон
|33
|10
|7
|16
|29-44
|37
|
13
|Кр. Пэлас
|33
|9
|10
|14
|31-42
|37
|
14
|Вест Хэм
|32
|9
|7
|16
|34-43
|34
|
15
|Борнмут
|32
|9
|6
|17
|31-63
|33
|
16
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|29-60
|30
|
17
|Лидс
|33
|7
|9
|17
|42-63
|30
|
18
|Лестер
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|
19
|Эвертон
|32
|6
|10
|16
|24-46
|28
|
20
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|25.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|2 : 0
|25.04
|21:45
|
Астон Вилла – Фулхэм
|1 : 0
|25.04
|22:00
|
Лидс – Лестер
|1 : 1
|26.04
|21:30
|
Нот. Форест – Брайтон
|3 : 1
|26.04
|21:45
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|1 : 2
|26.04
|21:45
|
Челси – Брентфорд
|0 : 2
|26.04
|22:00
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
|27.04
|21:45
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|27.04
|21:45
|
Саутгемптон – Борнмут
|- : -
|27.04
|22:15
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|32
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|24
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|19
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|15
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|31
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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