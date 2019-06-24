"Норвич" подписал нападающего сборной Швейцарии

Нападающий "Боруссии" Менхенгладбах Йосип Дрмич продолжит карьеру в "Норвиче".
С 26-летним форвардом сборной Швейцарии подписан трехлетний контракт, сообщает официальный сайт "канареек". Футболист перебрался в английский клуб на правах свободного агента.
В сезоне 2018/19 Йосип Дрмич провел 5 матчей и забил 2 мяча.
"Норвич" вернулся в английскую премьер-лигу спустя 3 года.
Signing number TWO through the door! 🙌 #ncfc— Norwich City FC (@NorwichCityFC) 24 июня 2019 г.
Who's excited to see Josip in action? pic.twitter.com/bpnXzO73Zh
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