"Норвич" подписал нападающего сборной Швейцарии

Нападающий "Боруссии" Менхенгладбах Йосип Дрмич продолжит карьеру в "Норвиче".

С 26-летним форвардом сборной Швейцарии подписан трехлетний контракт, сообщает официальный сайт "канареек". Футболист перебрался в английский клуб на правах свободного агента.

В сезоне 2018/19 Йосип Дрмич провел 5 матчей и забил 2 мяча.

"Норвич" вернулся в английскую премьер-лигу спустя 3 года.