Невилл ненавидел делить комнату с Бекхэмом. По двум причинам

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл рассказал, почему не любил делить одну комнату с многолетним партнером по команде Дэвидом Бекхэмом.

— Я делил комнату с Дэвидом Бекхэмом около шести месяцев, а затем все закончилось, потому что всех стали селить в отдельные комнаты, — цитирует Sky Sports Невилла. — Я думаю, они поняли, что игроки не подходят друг другу, все ложатся спать в разное время.

У меня с Бексом было две проблемы. И у него со мной тоже.

— Я шел спать в 9 вечера и вставал в 5 утра, он же бодрствовал до 11 вечера, а вставал в 8 утра. Поэтому он мешал мне с 9 до 11, а я ему с 5 до 8, так что это не работало.

Во-вторых, он большой чистюля. Он заходит в комнату, зажигает свечи, вешает картины, все у него должно быть идеально. Он был таким с 18 лет. Я же просто разбрасываю все везде, так что это тоже не работало.