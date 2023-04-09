Назначить Лэмпарда владельцу «Челси» посоветовал телеведущий

Телеведущий Джеймс Корден сыграл роль в назначении Фрэнка Лэмпарда временным главным тренером «Челси», сообщает The Sun.

По информации источника, именно Корден, который хорошо общается с Тоддом Боули, посоветовал владельцу «Челси» назначить Лэмпарда.

6 апреля «Челси» объявил о подписании контракта с Лэмпардом до конца текущего сезона. В первом матче под его руководством «синие» проиграли «Вулвэрхемптону» (0:1) в 30-м туре АПЛ.