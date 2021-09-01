Натаниэл Чалоба продолжит карьеру в «Фулхэме»
«Фулхэм» объявил о покупке полузащитника «Уотфорда» Натаниэла Чалобы.
26-летний англичанин подписал контракт с «дачниками» до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год. Сумма трансфера не разглашается, по данным портала Transfermarkt.com, она составила 3,5 миллиона евро.
Bosh! ?— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 31, 2021
Deadline Day special: @chalobah.#OohAahChalobah
Чалоба выступал за «Уотфорд» с июля 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 40 матчей в составе команды, на его счету три гола и одна результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fulhamfc.com/news/2021/august/Fulham-Sign-Chalobah/
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