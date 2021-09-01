«Кристал Пэлас» купил у «Селтика» нападающего Эдуара, которым интересовался «Рубин»
Нападающий Одсонн Эдуар перешел из «Селтика» в «Кристал Пэлас». Английский клуб заплатил за 23-летнего француза 16,3 миллиона евро. Форвард подписал контракт, рассчитанный до 2025 года.
Ранее появилась информация, что Эдуаром интересовались казанский «Рубин» и «Бордо».
В этом сезоне Эдуар уже сыграл 11 матчей за «Селтик», на его счету 3 голf и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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