Кейн уверен, что ситуация с несостоявшимся переходом в «Ман Сити» не испортила его репутацию

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн не считает, что ситуация с несостоявшимся переходом в «Манчестер Сити» могла испортить его репутацию.

«Не думаю, что моя репутация испортилась. Люди в футбольной индустрии понимают все тонкости. Я был спокоен в этой ситуации. Когда ты находишься внутри этого и знаешь правду, то твоя совесть чиста. Шумиха будет всегда. В моей карьере случались взлеты и падения, это часть процесса», — цитирует Кейна talkSPORT.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за 28-летнего Кейна.

В минувшем сезоне футболист провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач.