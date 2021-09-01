Кейн уверен, что ситуация с несостоявшимся переходом в «Ман Сити» не испортила его репутацию
Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн не считает, что ситуация с несостоявшимся переходом в «Манчестер Сити» могла испортить его репутацию.
«Не думаю, что моя репутация испортилась. Люди в футбольной индустрии понимают все тонкости. Я был спокоен в этой ситуации. Когда ты находишься внутри этого и знаешь правду, то твоя совесть чиста. Шумиха будет всегда. В моей карьере случались взлеты и падения, это часть процесса», — цитирует Кейна talkSPORT.
Сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за 28-летнего Кейна.
В минувшем сезоне футболист провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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