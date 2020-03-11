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Нападающий «Наполи» Милик интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

12:17
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«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются нападающим «Наполи» Аркадиушем Миликом, сообщает Goal.com.

По информации источника, оба клуба следят за прогрессом 26-летнего поляка в Италии и готовятся сделать предложения в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в Милике также заинтересован «Интер».

В сезоне-2019/20 на счету Милика 12 голов в 22 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость польского форварда в 40 миллионов евро.

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