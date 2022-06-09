Рэшфорд отказался от перехода в «Тоттенхэм»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отказался от перехода в «Тоттенхэм», сообщает The Times.

По информации источника, лондонский клуб хотел подписать 24-летнего англичанина, но «Манчестер Юнайтед» отказался его отпускать.

Отмечается, что нападающий хочет остаться в клубе из Манчестера и попытаться произвести впечатление на нового главного тренера Эрика тен Хага.

В прошедшем сезоне Рэшфорд забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 32 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.