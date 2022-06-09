«Ливерпуль» снизил запросы по Мане и просит у «Баварии» 45 миллионов евро

«Ливерпуль» снизил запросы по цене трансфера нападающего Садио Мане, сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что английский клуб отклонил второе предложение «Баварии» по 30-летнему сенегальцу в размере около 35 миллионов евро.

По информации источника, несмотря на отказ «Ливерпуля», в переговорах между клубами наблюдается прогресс.

Отмечается, что мерсисайдцы, изначально просившие у мюнхенского клуба 50 миллионов евро за нападающего, теперь согласны на 45 миллионов.

При этом сам Мане также хочет переехать в Мюнхен, а главный тренер «красных» Юрген Клопп уже дал принципиальное согласие на его трансфер.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.