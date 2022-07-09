Роналду не сообщил тен Хагу о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сообщил главном тренеру Эрику тен Хагу о желании покинуть клуб, сообщает The Athletic.

По информации источника, тен Хаг узнал о том, что 37-летний португалец хочет уйти от третьего лица.

Отмечается, что тренер считал, что нападающий прибудет в расположение команды к началу тренировок.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит предсезонный тур «Манчестер Юнайтед» Криштиану в Таиланде и Австралии из-за семейных проблем.

В прошедшем сезоне португалец забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.