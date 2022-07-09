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Роналду не сообщил тен Хагу о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сообщил главном тренеру Эрику тен Хагу о желании покинуть клуб, сообщает The Athletic.

По информации источника, тен Хаг узнал о том, что 37-летний португалец хочет уйти от третьего лица.

Отмечается, что тренер считал, что нападающий прибудет в расположение команды к началу тренировок.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит предсезонный тур «Манчестер Юнайтед» Криштиану в Таиланде и Австралии из-за семейных проблем.

В прошедшем сезоне португалец забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://theathletic.com/3409428/2022/07/09/ronaldo-manchester-united-tour/

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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