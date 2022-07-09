Клопп о Нуньесе: «Мощь в сочетании с техникой, умными движениями. Мы влюбились в него за два матча»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил нападающего команды Дарвина Нуньеса, перешедшего из «Бенфики».
«Он очень впечатлил своей игрой против нас. Когда ты готовишься к «Бенфике», то знаешь все вплоть до размера обуви игроков — мы знали все о сопернике, так что знали все и о мастерстве Дарвина. Было очевидно, что он очень хорош. Но когда видишь его игру вживую, это действительно впечатляет.
Мощь в сочетании с техникой, желанием, умными движениями — он создал нам проблемы. Мы влюбились в него за два матча. Очень агрессивный южноамериканец — это хорошо!» — приводит слова Клоппа сайт «Ливерпуля».
14 июня, мерсисайдский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним Нуньесом.
Уругваец в прошедшем сезоне сыграл за «Бенфику» в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 26 голов и сделал четыре голевые передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -