Клопп о Нуньесе: «Мощь в сочетании с техникой, умными движениями. Мы влюбились в него за два матча»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил нападающего команды Дарвина Нуньеса, перешедшего из «Бенфики».

«Он очень впечатлил своей игрой против нас. Когда ты готовишься к «Бенфике», то знаешь все вплоть до размера обуви игроков — мы знали все о сопернике, так что знали все и о мастерстве Дарвина. Было очевидно, что он очень хорош. Но когда видишь его игру вживую, это действительно впечатляет.

Мощь в сочетании с техникой, желанием, умными движениями — он создал нам проблемы. Мы влюбились в него за два матча. Очень агрессивный южноамериканец — это хорошо!» — приводит слова Клоппа сайт «Ливерпуля».

14 июня, мерсисайдский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним Нуньесом.

Уругваец в прошедшем сезоне сыграл за «Бенфику» в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 26 голов и сделал четыре голевые передачи.