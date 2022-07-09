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Сегодня, 16:48

«Брайтон» хочет продлить контракт с Кукурельей, чтобы не продавать его в «Манчестер Сити»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Брайтон» намерен продлить контракт с полузащитником Марком Кукурельей, сообщает The Athletic.

По данным источника, «чайки» не хотят продавать 23-летнего испанца в «Манчестер Сити» и рассчитывают, что футболист останется в команде на новых, более выгодных условиях.

Кукурелья является приоритетной целью для «Манчестер Сити» на трансферном рынке этим летом, однако «Брайтон» еще не получал официального предложения от «горожан».

Кукурелья перешел в «Брайтон» в августе 2021 года. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Источник: https://theathletic.com/news/brighton-cucurella-contract-manchester-city/kj26IlmF1Tet/

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Основные источники исследования

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2
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3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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