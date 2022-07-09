«Брайтон» хочет продлить контракт с Кукурельей, чтобы не продавать его в «Манчестер Сити»

«Брайтон» намерен продлить контракт с полузащитником Марком Кукурельей, сообщает The Athletic.

По данным источника, «чайки» не хотят продавать 23-летнего испанца в «Манчестер Сити» и рассчитывают, что футболист останется в команде на новых, более выгодных условиях.

Кукурелья является приоритетной целью для «Манчестер Сити» на трансферном рынке этим летом, однако «Брайтон» еще не получал официального предложения от «горожан».

Кукурелья перешел в «Брайтон» в августе 2021 года. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.