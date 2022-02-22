«Ботафого» хочет подписать Кавани летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может перейти в «Ботафого», сообщает Goal.com 22 февраля.

По информации источника, бразильский клуб хочет подписать 35-летнего уругвайца в качестве свободного агента летом.

Отмечается, что представители «Ботафого и нападающего контактировали, но еще не обсуждали зарплату и другие условия соглашения. При этом сам Кавани согласен на переход.

В нынешнем сезоне Кавани забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2022 года.