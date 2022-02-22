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Роналду не соответствует ожиданиям некоторых руководителей «Манчестер Юнайтед»

Руководители «Манчестер Юнайтед» недовольны Криштиану Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент

В «Манчестер Юнайтед» недовольны нападающим Криштиану Роналду, сообщает The Independent 22 февраля.

По информации источника, 37-летний португалец не соответствует ожиданиям некоторых руководителей английского клуба.

В «Манчестер Юнайтед» считают, что нападающему так и не удалось адаптироваться в клубе после перехода из «Ювентуса».

Также отмечается, что у Роналду напряженные отношения с капитаном «Юнайтед» Харри Магуайром.

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за «МЮ». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.independent.co.uk/sport/football/manchester-united-atletico-madrid-champions-league-b2020203.html
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3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
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 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
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 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
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 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
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 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
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 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
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Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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