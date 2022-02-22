Роналду не соответствует ожиданиям некоторых руководителей «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» недовольны нападающим Криштиану Роналду, сообщает The Independent 22 февраля.

По информации источника, 37-летний португалец не соответствует ожиданиям некоторых руководителей английского клуба.

В «Манчестер Юнайтед» считают, что нападающему так и не удалось адаптироваться в клубе после перехода из «Ювентуса».

Также отмечается, что у Роналду напряженные отношения с капитаном «Юнайтед» Харри Магуайром.

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за «МЮ». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.