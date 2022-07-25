«Ньюкасл» продлил контракт с защитником сборной Швеции

«Ньюкасл» сообщил о продлении контракта с защитником Эмилем Крафтом. Игрок сборной Швеции подписал соглашение, рассчитанное до 2024 года.

«Я очень счастлив продлить свой контракт. Мне и моей семье нравится жить здесь. Я с нетерпением жду будущего в клубе», — цитирует пресс-служба клуба Крафта.

27-летний защитник стал игроком «Ньюкасла» в 2019 году. Ранее он выступал за «Амьен», «Болонью», «Хельсингборг» и «Эстер».

В прошедшем сезоне швед провел 20 матчей за черно-белых и сделал одну голевую передачу при 5 желтых карточках.