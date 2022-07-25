Мойес согласился отпустить Диопа в «Фулхэм»

Защитник «Вест Хэма» Исса Диоп в ближайшее время станет игроком лондонского «Фулхэма». Как сообщает L'Equipe, главный тренер команды Дэвид Мойес согласился отпустить игрока.

Ранее он выступал против ухода 25-летнего француза, так как новичок команды Найеф Агерд получил травму. Однако после беседы с игроком, сторонам удалось достичь соглашения по переходу Диопа в другой клуб.

Ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро, включая бонусы.

В прошедшем сезоне Диоп провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.