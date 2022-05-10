Грилиш о чемпионской гонке в АПЛ: «Манчестер Сити» должен набрать максимум очков, если хочет завоевать титул»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о чемпионской гонке в английской премьер-лиге (АПЛ).

«Я хочу выигрывать медали, завоевывать титулы, поэтому мне нравится эта ситуация, — приводит слова Грилиша Manchester Evening News. — «Ливерпуль» — отличная команда, и я не думаю, что они снова оступятся, если честно. Мы должны сохранять мяч у себя и набирать максимальное количество очков».

По мнению полузащитник, АПЛ является лучшей лигой мира.

«На мой взгляд АПЛ — лучшая лига в мире. В оставшихся играх может случиться все что угодно, поэтому мы должны оставаться сильными и держать ногу на педали. Впереди очень трудные три игры. «Манчестер Сити» должен набрать максимум очков, если хочет завоевать титул», — сказал он.

После 35 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 86 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается «Ливерпуль» с 83 баллами.