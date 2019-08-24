Нападающий «Челси» Педро на разминке получил серьезную травму

Нападающий «Челси» Педро получил серьезную травму на разминке перед матчем 3-го тура чемпионата Англии против «Норвича». Официальный Twitter «синих» сообщает о повреждении подколенного сухожилия. На какой срок выбыл Педро, покажет грядущее медобследование.

В первых двух турах Педро полностью отыграл матчи с «МЮ» и «Лестером». Испанец должен был выйти и в игре с «Норвичем», но в дело вмешалось повреждение.