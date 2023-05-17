Нападающий «Брентфорда» и сборной Англии Тони отстранен на 8 месяцев из-за ставок на спорт

Форвард «Брентфорда» и сборной Англии Айван Тони отстранен на 8 месяцев после ставок на спорт. Также игрок оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщает Sky Sports, 27-летний нападающий допустил 232 нарушения в период с февраля 2017 года по январь 2021-го.

Дисквалификация завершится 16 января 2024 года. Впрочем, игрок все же сможет тренироваться с сентября.

Игрок и клуб могут подать апелляцию и размышляют над дальнейшими действиями.

В этом сезоне Тони провел за клуб 35 матчей, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.