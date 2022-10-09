Мартинелли забил самый быстрый домашний гол «Арсенала» в АПЛ с 2011 года

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли отличился на 58-й секунде матча против «Ливерпуля» (3:2) в 10-м туре АПЛ.

Таким образом, форвард забил самый быстрый домашний гол «канониров» в АПЛ с октября 2011 года. Тогда нападающий «Арсенала» Робин ван Перси открыл счет в матче против «Сандерленда» на 29-й секунде встречи.

Помимо этого, Мартинелли забил самый быстрый гол в матчах против «Ливерпуля» в АПЛ.