«Ливерпуль» показал худший результат после стартовых 8 матчей АПЛ с начала сезона-2012/13

«Ливерпуль» в гостях проиграл «Арсеналу» (2:3) в матче 10-го тура АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа набрали 10 очков на этой стадии чемпионата Англии.

Таким образом, мерсисайдцы показали худший результат после стартовых 8 матчей лиги начиная с сезона-2012/13 (9 очков). Тогда «красные» закончили чемпионат на 7-м месте.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» дома примет «Манчестер Сити» 16 октября.