На стадионе «Лидса» появился портрет Бен Ладена. Клуб его удалил и извинился

Один из лидеров английского чемпионшипа «Лидс» оказался в центре скандала. Как сообщает BBC, на стадионе появился портрет лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы Бен Ладена.

Someone sent a pic of Osama Bin Laden as their cut out fan at Leeds ? pic.twitter.com/ZvinAgCnsl — FootballFunnys (@FootballFunnnys) June 24, 2020

Из-за пандемии коронавируса игры чемпионшипа проходят без зрителей, и клубы предложили фанатам разместить на трибунах фотографии себя или близких.

«Лидс» удалил фото Бен Ладена и заверил, что не допустит больше появления оскорбительных изображений.