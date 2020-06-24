Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

На стадионе «Лидса» появился портрет Бен Ладена. Клуб его удалил и извинился

24 июня 2020, 20:50
Портрет Усамы Бен Ладена на стадионе &quot;Лидса&quot;. Фото Twitter
Портрет Усамы Бен Ладена на стадионе &quot;Лидса&quot;. Фото Twitter
Теги:

Один из лидеров английского чемпионшипа «Лидс» оказался в центре скандала. Как сообщает BBC, на стадионе появился портрет лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы Бен Ладена.

Из-за пандемии коронавируса игры чемпионшипа проходят без зрителей, и клубы предложили фанатам разместить на трибунах фотографии себя или близких.

«Лидс» удалил фото Бен Ладена и заверил, что не допустит больше появления оскорбительных изображений.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир