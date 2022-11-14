Сестра Роналду — о скандальном интервью: «Правда рассказана, всегда буду гордиться тобой»

Элма Авейру, сестра форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прокомментировала скандальное интервью игрока.

Сначала девушка в социальных сетях поделилась цитатой из интервью Роналду: «Я не молчу о дверях, которые вряд ли открою снова, не столько из-за гордости, сколько из уважения к себе».

Затем она опубликовала фотографию 37-летнего игрока и написала: «Я всегда буду гордиться тобой, мой дорогой. Правда рассказана».

Ранее издание The Sun опубликовало интервью Роналду, в котором он заявил, что не уважает главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, так как не получает уважения в ответ. После этого клуб выступил с заявлением.

В текущем сезоне португалец провел 16 матчей за английский клуб, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.