«МЮ» предложит Дэниэлу Джеймсу контракт до 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год

«Манчестер Юнайтед» собирается продлить контракт с нападающим команды Дэниэлом Джеймсом, сообщает журналист Николо Скира.

— «Манчестер Юнайтед» работает над продлением контракта с Дэниэлом Джеймсом, — написал в своем Twitter Скира. — Клуб предложит игроку контракт до 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год и бонусными выплатами.

#ManchesterUnited are working to extend Daniel #James' contract until 2025 with a new wages of € 3M a year + bonuses. #transfers #MUFC #mutd — Nicol? Schira (@NicoSchira) March 12, 2020

Джеймс перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Суонси» за 17 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету 22-летнего валлийца 4 гола и 7 результативных передач в 37 матчах за «красных дьяволов».