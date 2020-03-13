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«МЮ» предложит Дэниэлу Джеймсу контракт до 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год

12:45

«Манчестер Юнайтед» собирается продлить контракт с нападающим команды Дэниэлом Джеймсом, сообщает журналист Николо Скира.

— «Манчестер Юнайтед» работает над продлением контракта с Дэниэлом Джеймсом, — написал в своем Twitter Скира. — Клуб предложит игроку контракт до 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год и бонусными выплатами.

Джеймс перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Суонси» за 17 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету 22-летнего валлийца 4 гола и 7 результативных передач в 37 матчах за «красных дьяволов».

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