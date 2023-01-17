Варан рассказал, что игроки «Манчестер Юнайтед» стали лучше понимать требования тен Ханга

Защитник «Манчестер Юнайтеда» Рафаэль Варан рассказал, что команда стала лучше понимать идеи главного тренера Эрика тен Хага.

«Сейчас мы чувствуем себя намного лучше, чем в прошлой игре с «Манчестер Сити». Теперь мы лучше знаем, чего хочет Эрик тен Хаг и как он хочет это сделать. Мы видим эволюцию этой команды. Мы провели полноценную игру на высоком уровне. Мы очень счастливы. Интенсивность каждой игры в АПЛ невероятна. Это очень похоже на большие матчи в Лиге чемпионов. Ритм очень высок. Футболисты в лиге хорошо готовы физически. Мы знаем, как сложно побеждать, но «Манчестер Юнайтед силен», — приводит слова Варана официальный сайт «МЮ».

После 20 туров «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. Лидирует — «Арсенал» (47 очков).

18 января «Манчестер Юнайтед» встретится с «Кристал Пэлас». Начало — в 23:00 по мск.