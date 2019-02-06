"Мы будем любить вас всегда". "МЮ" почтил память жертв мюнхенской трагедии

"Манчестер Юнайтед" почтил память футболистов, разбившихся в авиакатастрофе в Мюнхене в 1958 году. 61 год назад, 6 февраля 1958 года, самолет, на котором игроки "МЮ" летели домой после матча Кубка европейских чемпионов, разбился в мюнхенском аэропорту. В результате погибли восемь футболистов и три тренера клуба. В общей сложности погибли 23 человека из 44.
The men who will never be forgotten. #FlowersOfManchester pic.twitter.com/wDxI6CeJsa– Manchester United (@ManUtd) 6 февраля 2019 г.
"Манчестер Юнайтед" образца 1958 года считался одной из самых талантливых команд в истории клуба. Команда получила прозвище "малыши Басби" по имени главного тренера Мэтта Басби. Он также был на борту самолета, но смог спастись вместе с еще девятью футболистами. Среди выживших был и Бобби Чарльтон, который в 1966 году завоевал "Золотой мяч".
We loved you then.– Manchester United (@ManUtd) 6 февраля 2019 г.
We love you now.
We'll love you always. #FlowersOfManchester pic.twitter.com/tyUZu1Osmm