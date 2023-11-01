Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма» из-за конфликта с руководством

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может покинуть свой пост, пишет Football Insider.

По данным источника, у специалиста возник конфликт с руководством команды. Тренер поссорился со спортивным директором Тимом Стейдтеном из-за трансферной политики клуба.

Контракт Мойеса с «Вест Хэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

После 10 туров АПЛ клуб с 14 очками занимает десятое место в турнирной таблице.