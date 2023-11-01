Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма» из-за конфликта с руководством
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может покинуть свой пост, пишет Football Insider.
По данным источника, у специалиста возник конфликт с руководством команды. Тренер поссорился со спортивным директором Тимом Стейдтеном из-за трансферной политики клуба.
Контракт Мойеса с «Вест Хэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона.
После 10 туров АПЛ клуб с 14 очками занимает десятое место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
2
|Арсенал
|10
|7
|3
|0
|23-8
|24
|
3
|Ман. Сити
|10
|8
|0
|2
|22-7
|24
|
4
|Ливерпуль
|10
|7
|2
|1
|23-9
|23
|
5
|Астон Вилла
|10
|7
|1
|2
|26-14
|22
|
6
|Ньюкасл
|10
|5
|2
|3
|26-11
|17
|
7
|Брайтон
|10
|5
|2
|3
|23-19
|17
|
8
|МЮ
|10
|5
|0
|5
|11-16
|15
|
9
|Вест Хэм
|10
|4
|2
|4
|16-17
|14
|
10
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|16-12
|13
|
11
|Челси
|10
|3
|3
|4
|13-11
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
13
|Кр. Пэлас
|10
|3
|3
|4
|8-13
|12
|
14
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|9-16
|12
|
15
|Эвертон
|10
|3
|1
|6
|10-14
|10
|
16
|Нот. Форест
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
17
|Борнмут
|10
|1
|3
|6
|8-21
|6
|
18
|Лутон Таун
|10
|1
|2
|7
|9-20
|5
|
19
|Бернли
|10
|1
|1
|8
|8-25
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|10
|0
|1
|9
|7-29
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.11
|15:30
|
Фулхэм – МЮ
|- : -
|4.11
|18:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|4.11
|18:00
|
Бернли – Кр. Пэлас
|- : -
|4.11
|18:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|4.11
|18:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|4.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
|- : -
|4.11
|20:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|5.11
|17:00
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|- : -
|5.11
|19:30
|
Лутон Таун – Ливерпуль
|- : -
|6.11
|23:00
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|10
|1
|4
|
|
Родри
Манчестер Сити
|8
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1
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