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«Тоттенхэм» уступил на выезде «Вест Хэму»

17:00
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«Вест Хэм» принимал «Тоттенхэм» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Хозяева взяли верх со счетом 2:1.

«Шпоры» потерпели поражения в пяти из последних шести матчей АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

25-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1 (1:0)

Голы: Антонио, 5 (1:0). Лингард, 47 (2:0). Лукас Моура, 64 (2:1).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Лингард (Нобл, 90+4), Пабло Форнальс (Джонсон, 82), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн (Бенрама, 65).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Санчес, Регилон (Алли, 77), Танганга (Доэрти, 46), Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле, Сон Хын Мин, Ламела (Бэйл, 46), Лукас Моура, Кейн.

Предупреждения: Ламела, 36. Хейбьерг, 42. Регилон, 44. Соучек, 56. Диоп, 62. Антонио, 69. Пабло Форнальс, 72.

Судья: Поусон (Англия).

21 февраля. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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