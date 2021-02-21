«Тоттенхэм» уступил на выезде «Вест Хэму»
«Вест Хэм» принимал «Тоттенхэм» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Хозяева взяли верх со счетом 2:1.
«Шпоры» потерпели поражения в пяти из последних шести матчей АПЛ.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
25-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1 (1:0)
Голы: Антонио, 5 (1:0). Лингард, 47 (2:0). Лукас Моура, 64 (2:1).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Лингард (Нобл, 90+4), Пабло Форнальс (Джонсон, 82), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн (Бенрама, 65).
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Санчес, Регилон (Алли, 77), Танганга (Доэрти, 46), Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле, Сон Хын Мин, Ламела (Бэйл, 46), Лукас Моура, Кейн.
Предупреждения: Ламела, 36. Хейбьерг, 42. Регилон, 44. Соучек, 56. Диоп, 62. Антонио, 69. Пабло Форнальс, 72.
Судья: Поусон (Англия).
21 февраля. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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