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Моуринью показал толпу журналистов после ухода из «Тоттенхэма»: «Не дают мне уединиться»

19:54
Жозе Моуринью. Фото Reuters
Жозе Моуринью. Фото Reuters
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Жозе Моуринью, который 19 апреля покинул «Тоттенхэм», опубликовал новое видео в своем Instagram. 58-летний португальский специалист показал, сколько журналистов следят за ним на улице.

В понедельник «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об отставке Моуринью и его тренерского штаба.

«Они не дают мне уединиться. Даже мой друг Гэри (корреспондент Sky Sports Гари Коттерилл) беспокоит меня. Это моя жизнь», — сказал Моуринью на видео.

«Наслаждайся жизнью», — отреагировал в комментариях экс-футболист «Челси» Дидье Дрогба, добавив смеющихся эмодзи.

Моуринью работал в «Тоттенхэме» с ноября 2019-го. В текущем сезоне «шпоры» располагаются на седьмом месте с 50 очками в турнирной таблице АПЛ.

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