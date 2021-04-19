Кейн обратился к Моуринью после отставки португальца с поста тренера «Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн опубликовал новый пост в своем Instagram после ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

19 апреля лондонский клуб на своем официальном сайте объявил об отставке 58-летнего португальского специалиста и его тренерского штаба.

«Спасибо за всё, Босс. Приятно было работать вместе. Я желаю вам всего наилучшего в следующей главе», — написал Кейн в Instagram.

Моуринью работал в «Тоттенхэме» с ноября 2019 года. Команда закончила прошлый сезон на шестой строчке в АПЛ и попала в Лигу Европы.

В текущем сезоне «шпоры» занимают седьмое место с 50 очками в турнирной таблице чемпионата Англии. У клуба одна победа за шесть последних игр.

27-летний Кейн в нынешнем сезоне провел 43 матча за «Тоттенхэм», забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.