Моуринью объяснил, почему не подошел к фанатам «Тоттенхэма» после победы

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью извинился перед фанатами после победы над «Вест Хэмом» (3:2) в чемпионате Англии. Игра стала первой для Моуринью во главе «шпор». После победы он не подошел к трибуне с болельщиками команды.

— В конце игры я не хотел подходить к фанатам, потому что посчитал, что это не мое, победу добыли игроки, а не я, поэтому прошу прощения за это, — цитирует официальный сайт «Тоттенхэма» Моуринью. — Я остался в стороне, но ценю, что несколько тысяч фанатов находились на трибунах, выражали команде поддержку и понимание. Сейчас они так же счастливы, как и мы.