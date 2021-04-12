Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что в матче 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:3) нужно было удалить полузащитника манкунианцев Поля Погба.

«Игра была хорошей. Мы не заслужили такого результата. Нам не повезло, так как Погба нужно было удалять за удар локтем Орье», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Отметим, Моуринью впервые в карьере проиграл 10 матчей в чемпионате. После 31 тура АПЛ «Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков.