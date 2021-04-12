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Питер Крауч: «Тоттенхэм» отпустит Кейна, если получит астрономическую сумму»

14:06
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Экс-форварда «Тоттенхэма» Питер Крауч считает, что руководство клуба так просто не отпустит Гарри Кейна в другой клуб.

«Кейн, может, и хочет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но Дэниел Леви (президент клуба) будет непреклонен. Я знаю, насколько он уверен в вопросах трансферов. Он делает все на благо клуба, это его цель. Если Гарри захочет уйти, то это случится лишь в том случае, если «Тоттенхэм» получит астрономическую сумму», — цитирует Крауча Daily Mail.

В этом сезоне 27-летний англичанин провел 29 игр в АПЛ, забив 19 голов и сделав 13 результативных передач. В составе «Тоттенхэма» форвард выступает с 2011 года, его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/home/index.html

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