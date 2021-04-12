Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить немецкий клуб этим летом, сообщает 90min.

По данным источника, в специалисте заинтересована «Бавария». Клуб занимается поиском кандидатов на замену Ханси Флику, который может возглавить сборную Германии по окончании сезона. Клопп является основным кандидатом на пост главного тренера мюнхенского клуба.

Немецкий специалист ранее работал в «Майнце» и дортмундской «Боруссии». После 28 туров бундеслиги «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 65 очков.