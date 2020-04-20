Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в период игровой карьеры спас от смерти своего партнера по команде. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, португалец в 1986 году, когда ему было 23 года, спас своего партнера. Тогда он выступал за клуб «Комерсиу и Индустрия». Французский журналист Николя Вилас взял интервью у португальского нападающего Де, который рассказал о случившемся.

«Он спас мою жизнь», — сказал Де. «Он был героем», — добавил Фернанду Лаге, который тогда был президентом клуба. В книге Николя Виласа рассказывается, что Де приехал на тренировку, а его машина неожиданно загорелась. Моуринью бросился на помощь и достал его из горящего автомобиля.

«Комерсиу и Индустрия» — последний клуб в карьере Моуринью-игрока. После этого он начал тренировать.