Месут Езил: "Эмери хочет помочь мне, а я хочу помочь "Арсеналу"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил признался, что сконцетрирован на игре за лондонский клуб. По его словам, у него хорошие отношения с главным тренером Унаи Эмери.

– У меня действительно хорошие отношения с Эмери, поэтому мы много говорим, – цитирует Goal Езила. – Он хочет помочь мне, а я хочу помочь команде. У меня было несколько травм до начала сезона в прошлом году, поэтому, конечно, у меня были тяжелые времена, но в конце сезона я играл во многих матчах.

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