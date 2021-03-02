Погба может продлить контракт с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продлить контракт с клубом в ближайшее время, сообщает 2 марта The Athletic.

По данным источника, француз заявил, что хочет остаться в клубе и подписать новое соглашение с «МЮ».

Ранее сообщалось, что наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер хочет, чтобы 27-летний футболист остался в команде. Контракт Погба истекает летом 2022 года. В этом сезоне он провел 28 матчей, забив 4 гола и сделав 3 точные передачи.