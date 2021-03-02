Экс-игрок «МЮ» Коул раскритиковал игру команды в этом сезоне

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался об игре клуба в этом сезоне.

«Сэр Алекс Фергюсон всегда нам говорил: «На поле получайте удовольствие. Ваша игра должна развлекать зрителя». Именно это и должен делать «МЮ» — показывать привлекательный футбол. Вы должны уважать соперника, а не бояться его», — цитирует Коула The Mirror.

После 26 туров чемпионата Англии «МЮ» набрал 50 баллов и занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ман Сити» — 12 очков.