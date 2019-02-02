Маурицио Сарри: "Игуаин - очень полезный игрок для "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что форвард "синих" Гонсало Игуаин является очень полезным игроком для команды. 31-летний аргентинец, присоединившийся к лондонскому клубу 23 января, оформил дубль в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (5:0).

- Когда Игуаин приехал в "Челси", он не находился в оптимальном физическом состоянии, - приводит слова Сарри Sky Sports. - Сейчас он набирает кондиции. Я очень счастлив, что Игуаин играет за "Челси". Он полезен не только в качестве футболиста, забивающего голы. Игуаин отлично сочетается с Эденом Азаром. Для нас это очень полезно.

"Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков после 25 туров.

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