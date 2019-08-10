Марсьяль вернул себе номер 9 после ухода Лукаку

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль в новом сезоне снова будет играть под номером 9. Он получил этот номер после перехода в "МЮ" из "Монако" в 2015 году. Однако в следущем сезоне он сменил его на 11-й после трансфера Златана Ибрагимовича. После ухода шведа девятка досталась Ромелу Лукаку. Этим летом бельгийский нападающий перешел в "Интер", и Марсьяль смог вернуть себе освободившуюся девятку.

Новичок команды Гарри Магуайр взял номер 5, номера еще двух новых игроков Дэниэла Джеймса (21) и Аарона Ван-Биссаки (29) были объявлены ранее.

Полностью список номеров "МЮ" выглядит следующим образом: 1. Давид де Хеа, 2. Виктор Линделеф, 3. Эрик Байи, 4. Фил Джоунс, 5. Харри Магуайр, 6. Поль Погба, 7. Алексис Санчес, 8. Хуан Мата, 9. Антони Марсьяль, 10. Маркус Рэшфорд, 12. Крис Смоллинг, 13. Ли Грант, 14. Джесси Лингард, 15. Андреас Перейра, 16. Маркос Рохо, 17. Фред, 18. Эшли Янг, 20. Диого Далот, 21. Дэниэл Джеймс, 22. Серхио Ромеро, 23. Люк Шоу, 24. Тим Фосу-Менса, 26. Мэйсон Гринвуд, 28. Анхель Гомес, 29. Аарон Ван-Биссака, 31. Неманья Матич, 36. Маттео Дариман, 37. Джеймс Гарнер, 38. Аксель Туанзебе, 39. Скотт Мактоминэй, 40. Жоэл Перейра, 44. Тахит Чон.