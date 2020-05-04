Марк Боснич: «Доиграть АПЛ в Австралии? Это нереально»

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Австралии Марк Боснич заявил, что не считает идею доиграть чемпионат Англии-2019/20 в Австралии правильной. Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи АПЛ могут провести в австралийском Перте.

— Это нереалистичный сценарий, — приводит Sky Sports слова Боснича. — Самые большие проблемы возникнут не с местными, а федеральными властями. Недавно они заявили, что не откроют иностранцам въезд в страну, поскольку ситуация с коронавирусом будет длиться еще долго. В данный момент идея доиграть АПЛ у нас выглядит фантазией. Представьте, властям ведь придется сделать исключение ради 20 команд, а если брать персонал, то в общем получится человек 800. Если говорить о полях, то некоторые из них предназначены для крикета, они слишком жесткие для футбола. Плюс, не стоит забывать, что разница между Пертом и Англией — 7 часов. Получается, придется начинать матчи в полдень, чтобы показать их в удобное время.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 3 582 464 случая заражения коронавирусом. Зафиксирован 248 561 летальный исход, выздоровели 1 160 080 человек.